Nesta quarta-feira (11), Flamengo e Cruzeiro disputarão uma partida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O jogo está marcado para as 21h30 e será transmitido pela Rádio Nacional, pertencente à Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O pré-jogo começará às 21h15.

Conquistas Recentes de Flamengo e Cruzeiro

No último domingo (8), o Flamengo sagrou-se campeão do Campeonato Carioca de 2026 após vencer o Fluminense nos pênaltis por 5 a 4. A partida contou com a transmissão da Rádio Nacional. Por sua vez, o Cruzeiro conquistou o Campeonato Mineiro ao derrotar o Atlético Mineiro por 1 a 0, em um jogo marcado por desentendimentos.

Detalhes da Transmissão

A cobertura da partida pela Rádio Nacional incluirá a faixa Show de Bola Nacional, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Rodrigo Ricardo e reportagens de Marcelo Smigol. Bruno Mendes estará à frente do plantão da rodada. A transmissão será feita em AM e OC, além de FM no Rio de Janeiro, Alto Solimões e parceiros da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

Formato do Campeonato Brasileiro

O Campeonato Brasileiro é a principal liga de futebol do país, envolvendo 20 clubes que competem em um sistema de pontos corridos. Cada equipe disputa 38 jogos, enfrentando os adversários em casa e fora. As equipes são pontuadas com três pontos por vitória e um por empate. Os critérios de desempate incluem saldo de gols e número de vitórias.

A Importância da Rádio Nacional no Futebol

A Rádio Nacional é uma referência em transmissões esportivas no Brasil, com uma programação focada no futebol, paixão nacional. Além das transmissões, a emissora oferece análises e debates sobre os resultados das partidas, mantendo os ouvintes informados sobre as principais competições.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br