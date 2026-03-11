G2 Cia de Dança emociona público com apresentação de ‘GAG’ em Campo Mourão

A G2 Cia de Dança do Teatro Guaíra encantou mais de 300 pessoas em sua primeira turnê de 2026, realizada em Campo Mourão. O espetáculo, intitulado 'GAG', foi destaque tanto pela performance quanto pela interação entre artistas e público, abordando os desafios da longevidade na carreira artística.

Interação com o Público

Após a apresentação, os integrantes da companhia promoveram uma conversa com a plateia. Este momento de troca proporcionou reflexões sobre a continuidade e adaptação na carreira artística ao longo dos anos, um tema relevante para muitos dos presentes.

Próximos Passos da Turnê

A turnê da G2 Cia de Dança continua no próximo sábado (14), com uma apresentação agendada em Guarapuava. A expectativa é que o evento atraia um grande público, assim como em Campo Mourão, consolidando o sucesso da companhia.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br