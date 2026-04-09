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Recondução de Francisco Zanicotti ao Cargo de Procurador-Geral de Justiça Atraí Autoridades

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 9 de abril de 2026 20:57

Sumário

A cerimônia de recondução de Francisco Zanicotti ao cargo de procurador-geral de Justiça ocorreu no auditório da sede da Procuradoria-Geral de Justiça, situada no Centro Cívico. O evento reuniu importantes figuras do Executivo, Legislativo e Judiciário, além de membros do Ministério Público e representantes de outras instituições.

Transmissão ao Vivo

Para ampliar o alcance da solenidade, a transmissão foi realizada ao vivo pelos canais oficiais do Ministério Público do Paraná (MPPR), permitindo que um público mais amplo pudesse acompanhar a recondução de Zanicotti.

Presença de Autoridades

Entre os presentes, destacaram-se autoridades dos três poderes, sublinhando a importância do evento e a relevância do cargo de procurador-geral de Justiça para o sistema jurídico do estado.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

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