Museu da Imagem e do Som no Rio inicia atividades com exposição temporária em Copacabana

O Museu da Imagem e do Som (MIS), localizado no Rio de Janeiro, começou a retomar suas atividades culturais nesta quinta-feira (9) com a abertura da exposição temporária intitulada “Arquitetura em Cena: o MIS Copa antes da Imagem e do Som”.

A mostra apresenta registros dos bastidores da construção do edifício, fotografias históricas do Rio de Janeiro feitas por Augusto Malta e Guilherme Santos, além do conceito arquitetônico da “Avenida Vertical” que inspirou o projeto do prédio situado na praia de Copacabana.

O terreno onde está a nova sede do MIS já abrigou a antiga boate Help, um ponto tradicional da vida noturna carioca nas décadas de 1980 e 1990.

Inicialmente prevista para ser inaugurada oficialmente em 28 de março, a nova unidade teve sua abertura integral adiada pelo governo do estado poucos dias antes da data marcada. Após mais de 15 anos de paralisações e dúvidas quanto ao andamento do projeto, ainda não há uma nova data definida para a inauguração completa do espaço.

Na época do início das obras, Cesar Miranda Ribeiro, presidente da Fundação MIS, ressaltou que a nova sede em Copacabana representaria um projeto de Estado que valoriza a cultura como um elemento estratégico para o desenvolvimento, a identidade e a cidadania, reafirmando o compromisso com as futuras gerações.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br