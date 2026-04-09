Sete ruas do Centro de Cambé terão sentido alterado a partir desta quinta-feira

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito de Cambé anunciou mudanças no sentido de sete ruas localizadas no Centro da cidade, que entram em vigor a partir desta quinta-feira (9).

As alterações abrangem trechos das ruas Padre Luís Oton, Nossa Senhora do Rocio, Estados Unidos, Bélgica, Dinamarca, Viela Codato e Salomão Jorge Hauli, principalmente entre as ruas Belo Horizonte e Portugal, cruzando a Avenida Inglaterra.

Com as mudanças, as ruas Dinamarca, Estados Unidos e Padre Luís Oton terão sentido único, subindo da rua Portugal para a Belo Horizonte. Já as vias Nossa Senhora do Rocio, Bélgica e Pará passarão a descer da Belo Horizonte para a rua Portugal.

Nas proximidades do Ginásio de Esportes João de Deus Almeida, a rua Salomão Jorge Hauli terá sentido único, subindo da rua Carlos Sawade até a Avenida Inglaterra. A Viela Codato também terá sentido único, descendo da Avenida Inglaterra até a rua Carlos Sawade.

A Secretaria reforça que a implementação das mudanças será gradual para facilitar a adaptação dos motoristas. O objetivo é melhorar a organização do trânsito, aumentar a fluidez, reduzir cruzamentos perigosos e diminuir pontos de lentidão e engarrafamentos.

A nova sinalização já está sendo instalada e a Prefeitura de Cambé recomenda que motoristas e pedestres redobrem a atenção, respeitem os novos sentidos e conduzam com cautela.

Fonte: www.cambe.pr.gov.br