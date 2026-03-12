Deputada Erika Hilton Processa Ratinho por Declarações Transfóbicas

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) iniciou um processo judicial contra o apresentador Ratinho devido a declarações transfóbicas feitas durante seu programa no SBT. O episódio ocorreu na noite de quarta-feira (11), quando Ratinho expressou opiniões que Hilton considerou ofensivas e discriminatórias.

Declarações Polêmicas

Em seu programa, Ratinho questionou a eleição de Erika Hilton como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara. Ele argumentou que, apesar de respeitar pessoas trans, discorda de uma mulher trans ocupar tal posição. Ratinho afirmou que para ser mulher é necessário ter útero e menstruar, o que gerou revolta entre ativistas e a comunidade LGBTQIA+.

Reação de Erika Hilton

Erika Hilton utilizou suas redes sociais para expressar sua indignação e afirmar que o discurso de Ratinho foi um ataque não apenas a ela, mas a todas as mulheres trans e cis que, por diversos motivos, não menstruam ou não possuem útero. Ela declarou que tanto Ratinho quanto o SBT responderão judicialmente por seus atos.

Posicionamento do SBT

O SBT emitiu uma nota repudiando qualquer forma de discriminação e preconceito, destacando que as opiniões expressas por Ratinho não refletem os valores da emissora. A direção está analisando o ocorrido para garantir que seus princípios sejam respeitados.

