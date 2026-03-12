Dia Mundial do Rim: Importância da Prevenção e Diagnóstico de Doenças Renais

Em maio de 2025, a Organização Mundial da Saúde (OMS) reconheceu a doença renal como uma prioridade mundial em saúde pública, destacando sua inclusão entre as doenças crônicas não transmissíveis mais relevantes, como doenças cardiovasculares, neoplasias, diabetes e doenças respiratórias crônicas.

Visibilidade Internacional e Ações de Prevenção

A Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) enfatiza que este reconhecimento amplia a visibilidade da doença renal crônica (DRC) no cenário internacional, reforçando a necessidade de investimentos em educação, prevenção, diagnóstico precoce e tratamento. No Dia Mundial do Rim, celebrado nesta quinta-feira (12), a SBN também alerta para o impacto de fatores ambientais no risco de doenças renais ao longo da vida.

A entidade destaca que a abordagem do tema deve ir além do tratamento, promovendo práticas sustentáveis no cuidado renal para reduzir impactos ecológicos, especialmente em serviços de saúde. Sustentabilidade, nesse contexto, implica em prevenção qualificada e redução de exposições evitáveis desde os estágios iniciais da vida.

Importância dos Rins para o Organismo

Em entrevista, o nefrologista Geraldo Freitas ressalta que os rins são essenciais para o equilíbrio do metabolismo, realizando a filtragem do sangue e eliminando toxinas pela urina. Eles também regulam o equilíbrio de eletrólitos, como sódio e potássio, e produzem hormônios que controlam a pressão arterial.

Fatores de Risco e Sinais de Alerta

Algumas condições podem afetar o funcionamento dos rins, incluindo diabetes mellitus, hipertensão, histórico familiar de doença renal, obesidade e uso inadequado de medicamentos nefrotóxicos. Freitas adverte que as doenças renais muitas vezes se desenvolvem de forma silenciosa, com pacientes frequentemente apresentando perdas significativas da função renal já na primeira consulta.

Os principais sintomas que indicam a necessidade de procurar ajuda médica incluem inchaço nas pernas, urina escura, mudanças no padrão urinário, dor intensa no flanco, fadiga excessiva, perda de apetite, aumento da pressão arterial e glicemias de difícil controle.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br