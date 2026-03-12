Obra de Contenção de Erosão em Loanda Atinge 82% de Conclusão

A cidade de Loanda, no Paraná, está prestes a concluir uma obra significativa de contenção de erosão urbana, que já alcançou 82% de execução. Este projeto é atualmente a maior iniciativa do gênero no estado.

Parceria para Desenvolvimento

O empreendimento é fruto de um convênio entre o Governo do Estado do Paraná, através do Instituto Água e Terra (IAT), e a Itaipu Binacional. Esse esforço conjunto visa solucionar problemas de erosão que afetam a área urbana de Loanda.

Investimento Significativo

O projeto recebeu um investimento total de R$ 46,1 milhões. Deste montante, aproximadamente R$ 21 milhões foram fornecidos pelo IAT, enquanto a Itaipu Binacional contribuiu com R$ 25,1 milhões.

