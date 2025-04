Homem é preso por receptação e motocicleta furtada é recuperada pela ROTAM em Cambé

CAMBÉ/PR – Durante patrulhamento de rotina na noite desta terça-feira (22), por volta das 18h30, a equipe da ROTAM (Rondas Ostensivas Táticos Motorizadas) da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar do Paraná (PMPR) realizou a prisão de um homem suspeito de receptação no bairro Jardim Ana Rosa, em Cambé.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, os policiais — cabos Mandelli e Guimarães, e soldados R. Fernandes e Godoy — estavam em patrulha quando avistaram um indivíduo que, ao notar a presença da viatura, demonstrou intenso nervosismo e tentou esconder o rosto, atitude que chamou a atenção da guarnição.

Diante da suspeita, os policiais realizaram a abordagem. O homem foi identificado como J. C. F. M. e, durante a revista pessoal, foram encontrados com ele um telefone celular e um cartão bancário. Próximo ao local da abordagem havia uma motocicleta com a chave na ignição, e o abordado declarou ser o proprietário do veículo, afirmando tê-lo adquirido cerca de um mês atrás.

No entanto, ao consultar a placa da motocicleta no sistema policial, a equipe constatou que o veículo estava com alerta de furto, registrado em 21 de dezembro de 2024.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão pelo crime de receptação. Os policiais leram seus direitos constitucionais e o encaminharam à Central de Flagrantes, onde foi apresentado à autoridade de polícia judiciária para os procedimentos legais.

A ação resultou na prisão de um suspeito e na recuperação de uma motocicleta furtada, reforçando o trabalho preventivo e de resposta rápida da Polícia Militar do Paraná na região.