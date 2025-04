Motociclista morre em colisão traseira com caminhão na cidade de Cambé

CAMBÉ/PR – Um grave acidente foi registrado na tarde desta quarta-feira (23) na cidade de Cambé, envolvendo uma motocicleta de alta cilindrada e um caminhão. A colisão ocorreu em uma rodovia que passa por obras e apresenta tráfego intenso, resultando na morte do motociclista William Batista dos Santos, de 35 anos.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o motociclista colidiu na traseira de um caminhão que estava parado no fluxo da via. Segundo o sargento Leacir, que prestou o primeiro atendimento, a vítima foi encontrada em decúbito ventral, apresentando sinais de lesões graves na região cervical e facial. A suspeita é de que o óbito tenha ocorrido de forma imediata, conforme observado pelos sinais clínicos no local.

O motorista do caminhão permaneceu no local e prestou socorro. Um segundo caminhoneiro parou logo atrás do acidente para auxiliar na sinalização da via, o que foi destacado positivamente pelo Corpo de Bombeiros.

O sargento alertou para os riscos em trechos de rodovia com obras ou tráfego lento, recomendando redução de velocidade e atenção à sinalização, especialmente quando se trafega com veículos de alta potência como motocicletas esportivas.

A Polícia Rodoviária Federal, representada no local pelo policial Renato Alves, também atendeu à ocorrência. De acordo com ele, o acidente aconteceu em um ponto onde existe um semáforo próximo a dois viadutos, considerado inadequado para o trecho. Segundo Alves, o equipamento já havia sido motivo de pedidos de desativação por parte da PRF, mas continua operando devido a solicitações de moradores locais.

O policial afirmou que o local é palco recorrente de colisões traseiras, e defendeu novamente o fechamento do cruzamento. “Esse semáforo já causou várias mortes, e infelizmente, mais uma vida foi perdida. É uma questão de segurança pública”, reforçou.

No momento do acidente, o caminhão estava parado em razão do semáforo. A suspeita é que o motociclista tenha se distraído e não tenha percebido a aproximação rápida, colidindo com violência contra a traseira do veículo.

O trânsito na rodovia ficou parcialmente bloqueado até a chegada da Polícia Científica, responsável pelos levantamentos periciais. A PRF permaneceu no local orientando o tráfego e registrando os dados para o inquérito.