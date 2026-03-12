spot_img
Projeto Brisa Abre Inscrições para Artistas Transformarem a Realidade com Cultura

Londrina
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé
1 min.read
Blog Londrina

O Projeto Brisa, em sua sexta temporada, está com inscrições abertas até 20 de março para selecionar artistas e oficineiros interessados em participar dos Saraus Artísticos. A iniciativa, realizada pela Funcart, é patrocinada pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic) e conta com o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social. Desde 2018, o projeto tem unido artistas locais a comunidades em situação de vulnerabilidade social, promovendo a inclusão cultural.

Programação e Atividades

A programação de 2026 incluirá oficinas criativas, Saraus Artísticos no Centro POP e o espetáculo 'Brisa Convida'. As atividades confirmadas incluem a Oficina Rádio Brisa, em parceria com a Rádio Alma Brasil, e a Oficina de Fanzine com o Coletivo Grafatório. O edital selecionará propostas para oficinas de grafite e dança, além de atrações para os saraus e um espetáculo para dezembro.

Cronograma e Inscrições

Os interessados podem se inscrever via formulário online, com o resultado divulgado até 25 de março. As atividades começam em abril com a Oficina de Grafite e seguem até dezembro com o 'Brisa Convida'.

Impacto e Continuidade

Mesmo com a redução de orçamento, o Brisa irá destinar R$ 14 mil em cachês artísticos. Segundo João Ribeiro, produtor executivo, manter a continuidade do projeto reafirma a cultura como parte essencial do cuidado social. A parceria com o Centro POP e o desenvolvimento de oficinas formativas demonstram a importância da expressão artística em comunidades marginalizadas.

Fonte: https://blog.londrina.pr.gov.br

4
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

