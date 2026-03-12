Importância do Diagnóstico Precoce na Prevenção da Doença Renal Crônica

A saúde renal é um tema de destaque no Dia Mundial do Rim, especialmente no Paraná, onde cerca de 6 mil pacientes passam por hemodiálise mensalmente. Essa realidade sublinha o impacto significativo da doença renal crônica no sistema de saúde do estado.

Transplantes Renais no Paraná

No último ano, o Paraná realizou 445 transplantes de rim, representando 57,57% de todos os transplantes no estado. Esses números ressaltam a importância de esforços contínuos na área de transplantes para atender à demanda crescente.

Importância do Diagnóstico e Prevenção

O diagnóstico precoce e a prevenção são fundamentais para reduzir os casos de doença renal crônica. Estratégias de conscientização e exames regulares podem ajudar a identificar a doença em estágios iniciais, melhorando significativamente as chances de tratamento eficaz.

Fonte: https://www.saude.pr.gov.br