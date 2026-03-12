Jovens de Cambé poderão tirar o primeiro título de eleitor em atendimento especial no Fórum Eleitoral

Estudantes e jovens em idade de alistamento eleitoral em Cambé terão a oportunidade de tirar o primeiro título de eleitor em um atendimento especial promovido pelo Fórum Eleitoral do município.

A iniciativa faz parte da campanha Voto Jovem – Seu voto, sua voz, vinculada ao programa Cidadania Plena, que busca incentivar a participação dos jovens no processo democrático.

De acordo com as informações divulgadas no material oficial do projeto, o atendimento exclusivo acontecerá entre os dias 9 e 20 de março, sempre das 8h às 12h, no Fórum Eleitoral de Cambé.

A ação é direcionada principalmente a estudantes que estão na idade de realizar o alistamento eleitoral pela primeira vez.

Idade mínima para tirar o primeiro título de eleitor

Para solicitar o primeiro título, o jovem precisa ter no mínimo 15 anos de idade.

No entanto, conforme orienta a Justiça Eleitoral, quem fizer o alistamento aos 15 anos somente poderá exercer o direito de voto caso complete 16 anos até o dia 4 de outubro de 2026, data relacionada ao calendário eleitoral.

Documentos necessários para emitir o título

Para realizar o alistamento eleitoral, é necessário apresentar alguns documentos básicos no atendimento do Fórum Eleitoral.

Entre os documentos exigidos estão:

RG ou certidão de nascimento

Comprovante de residência em nome dos pais ou de outro familiar

em nome dos pais ou de outro familiar Documento que comprove filiação ou parentesco, caso o comprovante esteja em nome de terceiros

Como comprovante de residência, podem ser aceitos:

contas de água

contas de energia elétrica

contas de gás

contas de telefone

envelopes de correspondência, entre outros documentos. CARD PROJETO JOVEM CAMBÉ 2026

Situação específica para nascidos em 2007

Para jovens nascidos em 2007, também será necessário apresentar um documento de quitação militar.

Entre os documentos aceitos estão:

Certificado de Reservista

Certificado de Alistamento Militar

Certidão de Dispensa de Incorporação.

Incentivo à participação dos jovens na democracia

A campanha reforça a importância da participação dos jovens nas decisões do país. Com o slogan “Seu voto, sua voz. O futuro começa agora”, a iniciativa busca aproximar os estudantes do processo democrático e estimular o exercício da cidadania desde cedo.

A expectativa é ampliar o número de jovens eleitores aptos a votar nas próximas eleições.