Polícia Militar recupera veículo roubado e prende homem por receptação e adulteração em Cambé

CAMBÉ – A Polícia Militar do Paraná, por meio da RPA Extrajornada da 11ª Companhia Independente (11ª CIPM), realizou a prisão de um homem por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo na noite desta terça-feira, 6 de maio de 2025, no Jardim Cambé V.

A abordagem ocorreu por volta das 18h, durante patrulhamento pela Estrada da Prata, sentido Jardim Europa. Segundo o boletim de ocorrência, os policiais observaram um veículo transitando em velocidade moderada que, ao notar a aproximação da viatura, freou bruscamente e realizou uma conversão repentina para dentro do bairro, o que levantou suspeita.

A equipe policial decidiu pela abordagem, que foi realizada na Rua João Lugui. Durante a verificação dos sinais identificadores do automóvel, foi constatado que o número do chassi gravado nos vidros não correspondia à placa de origem de São Paulo.

Com base em uma consulta no sistema, utilizando o chassi localizado no cofre do motor, os policiais identificaram que se tratava de um veículo com alerta de roubo, registrado no dia 27 de fevereiro de 2025, na cidade de Prado Ferreira (PR). O carro, um VW Gol 1.0 GIV, havia sido roubado e circulava com dados adulterados.

Diante da constatação, o condutor foi preso em flagrante e encaminhado à Central de Flagrantes de Londrina para os procedimentos legais. O veículo foi apreendido e apresentado à autoridade competente para análise e prosseguimento da investigação.

Durante a ação, foi necessário o uso de algemas, conforme prevê a Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal (STF), visando à segurança da equipe policial.

✅ Resultado da ocorrência:

01 homem preso

01 veículo recuperado com alerta de roubo

A Polícia Militar do Paraná reforça seu compromisso com a segurança pública e destaca que ações como essa são essenciais no combate à criminalidade e na recuperação de bens da população.