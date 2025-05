Cambé estreia com vitória na fase regional do Paraná Bom de Bola Sub-16

ALVORADA DO SUL – A equipe Sub-16 de Cambé iniciou sua participação na fase regional do Paraná Bom de Bola com uma vitória expressiva sobre Porecatu, pelo placar de 5 a 1. A partida foi realizada em Alvorada do Sul, uma das 12 cidades-sede da competição.

O torneio, promovido pelo Governo do Estado do Paraná por meio da Secretaria de Estado do Esporte, reúne seleções municipais nas categorias Sub-16, Sub-20 e feminina 15+. Nesta edição, o Paraná Bom de Bola conta com um número recorde de 10.384 atletas inscritos, representando 237 municípios distribuídos em 493 equipes.

A vitória de Cambé na estreia demonstra o potencial da equipe na competição e reforça o compromisso do município com o desenvolvimento do esporte juvenil. A fase regional segue até o dia 11 de maio, com jogos programados em diversas cidades do estado.AEN Paraná

Sobre o Paraná Bom de Bola

O Paraná Bom de Bola é uma competição estadual que visa promover a integração esportiva entre os municípios paranaenses, incentivando a prática do futebol entre jovens e adultos. Além das categorias Sub-16 e Sub-20, o torneio inclui disputas na categoria feminina 15+ e, nesta edição, introduziu o futebol suíço para atletas acima de 40 e 50 anos. AEN Paraná

A competição é organizada em fases regional, macrorregional e estadual, proporcionando aos atletas a oportunidade de representar seus municípios e alcançar destaque no cenário esportivo do Paraná.

A equipe de Cambé segue na competição com o objetivo de avançar para as próximas fases e conquistar o título estadual. A Secretaria de Esportes e Lazer de Cambé continua apoiando e incentivando os jovens atletas, reforçando o compromisso com o esporte e o bem-estar da comunidade