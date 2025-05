Polícia Rodoviária Estadual recupera veículo furtado e apreende 8 kg de maconha na PR-986 em Rolândia

ROLÂNDIA – Policiais da 2ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) da Polícia Militar do Paraná (PMPR) recuperaram um veículo furtado e apreenderam 8 kg de maconha na manhã deste sábado, 10 de maio de 2025, durante atendimento na rodovia PR-986, na altura do km 04, em Rolândia.

A ação ocorreu entre 8h e 11h40, após a equipe da PRv Rolândia ser informada por usuários da via sobre a presença de um veículo sinistrado às margens da pista. No local, os policiais constataram que se tratava de um Fiat Grand Siena com a parte frontal danificada.

Durante a verificação, foi identificado que o veículo ostentava placas que não correspondiam às suas características originais. Após consulta aos sistemas oficiais, constatou-se que o automóvel possuía alerta de furto registrado na cidade de Ferraz de Vasconcelos (SP), no dia 1º de abril de 2025.

O condutor do veículo evadiu-se do local antes da chegada da equipe policial e não foi localizado até o momento.

Durante a inspeção no interior do carro, os policiais encontraram 12 tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 8 quilos da substância entorpecente. Tanto o veículo quanto a droga foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Rolândia para os procedimentos legais.

A Polícia Militar do Paraná reforça a importância da colaboração da comunidade por meio de denúncias e informações, e destaca que o combate ao tráfico de drogas e à circulação de veículos ilícitos nas rodovias estaduais segue como prioridade nas ações da Polícia Rodoviária Estadual.