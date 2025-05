Pedestre morre atropelado por microônibus na BR-369, em Londrina

LONDRINA – Um grave sinistro de trânsito do tipo atropelamento com vítima fatal foi registrado na manhã deste sábado, 10 de maio de 2025, por volta das 6h, na rodovia BR-369, nas proximidades da concessionária Metronorte, em Londrina.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o atropelamento envolveu um microônibus Volare, de cor prata, com placas do município de Jataizinho (PR). O veículo seguia no sentido Ibiporã a Cambé, tendo como único ocupante o condutor.

Durante o trajeto, ao se aproximar da área urbana de Londrina, o condutor acabou atingindo um pedestre do sexo masculino, de aproximadamente 60 anos, que se encontrava em meio à pista de rolamento. Com o forte impacto, a vítima morreu no local antes da chegada do socorro.

Até o momento da publicação deste artigo, o pedestre ainda não havia sido identificado oficialmente, e o corpo foi encaminhado aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos de necropsia e posterior reconhecimento.

A PRF permaneceu no local para o atendimento da ocorrência, controle do tráfego e realização da perícia preliminar. As circunstâncias exatas do atropelamento ainda serão apuradas.

A Polícia Rodoviária Federal reforça o alerta sobre os riscos do trânsito em áreas urbanas e a importância da atenção redobrada, tanto por parte de motoristas quanto de pedestres, especialmente em trechos de rodovia com tráfego intenso e proximidade com zonas comerciais e residenciais.