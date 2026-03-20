Estado e Município de Cândido de Abreu Anunciam Nova Ponte de Concreto

O governo do estado, em parceria com a prefeitura de Cândido de Abreu, anunciou a construção de uma nova ponte de concreto na comunidade Jacaré. A iniciativa visa substituir a antiga estrutura de madeira, garantindo maior segurança e durabilidade para os moradores da região.

Investimento na Infraestrutura

Com um investimento de R$ 440 mil, a nova ponte será feita de concreto pré-moldado. A obra faz parte de um esforço conjunto entre o estado e o município para melhorar a infraestrutura rural e facilitar o deslocamento dos residentes.

Benefícios para a Comunidade

A substituição da ponte de madeira por uma de concreto trará diversos benefícios, incluindo maior resistência às intempéries e uma vida útil mais longa. A nova estrutura também permitirá o tráfego seguro de veículos pesados, melhorando o escoamento da produção agrícola local.