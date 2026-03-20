A China decidiu manter inalteradas as taxas de juros de referência para empréstimos, marcando o décimo mês consecutivo sem alterações. Esta decisão, anunciada nesta sexta-feira, 20 de março, estava em linha com as expectativas dos analistas de mercado.

Detalhes das Taxas de Juros

A taxa primária de empréstimo de um ano (LPR) foi mantida em 3%, enquanto a LPR de cinco anos também permaneceu inalterada, fixada em 3,5%. Essas taxas são cruciais para a economia chinesa, influenciando diretamente os custos de empréstimos e hipotecas no país.

Expectativas do Mercado

Em uma pesquisa conduzida pela Reuters, envolvendo 20 participantes do mercado, todos previram corretamente a manutenção das taxas. A LPR de um ano serve como base para a maioria dos novos empréstimos e aqueles já existentes, enquanto a taxa de cinco anos afeta principalmente o custo das hipotecas.

Contexto Econômico

Além da manutenção das taxas, a China também estabeleceu uma meta de crescimento econômico entre 4,5% e 5% para o ano. Essa decisão faz parte de uma estratégia mais ampla para estabilizar a economia e promover um crescimento sustentável.

Parcerias Internacionais

Em meio a essas decisões econômicas, a China continua a buscar parcerias internacionais. Recentemente, o presidente da EBC visitou o país asiático para explorar colaborações. Além disso, o setor de saúde do Brasil está buscando alianças com a China para integrar tecnologia de inteligência artificial no Sistema Único de Saúde (SUS).