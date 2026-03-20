Sanepar Realiza Limpeza de Rios no Paraná em Homenagem ao Dia Mundial da Água

Neste sábado, 21 de março, a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) mobiliza seus empregados voluntários para uma ação de limpeza nas margens de rios em várias cidades do estado. A atividade ocorre em comemoração ao Dia Mundial da Água, celebrado no dia 22 de março.

Importância da Ação

A limpeza das margens dos rios é uma iniciativa que visa não apenas a preservação ambiental, mas também a conscientização da população sobre a importância de manter os recursos hídricos livres de poluição. Essa ação é fundamental para garantir a qualidade da água e a saúde dos ecossistemas locais.

Participação Comunitária

Além dos voluntários da Sanepar, a atividade busca envolver a comunidade local, promovendo um senso de responsabilidade compartilhada. A participação comunitária é incentivada como forma de educar e sensibilizar a população sobre práticas sustentáveis.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br