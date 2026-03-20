Operação Omnis Reforça Segurança em Londrina com Ações Integradas

Na quinta-feira, 19 de outubro, a Polícia Militar do Paraná (PMPR) lançou a Operação Omnis em Londrina, com o objetivo de intensificar a segurança na região norte do estado. O evento ocorreu na sede do 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e contou com a presença de autoridades como o Subcomandante-Geral coronel Paulo Renato Aparecido Siloto.

Objetivos da Operação Omnis

A Operação Omnis visa aumentar o policiamento ostensivo e implementar ações repressivas em áreas urbanas e rurais. O termo 'Omnis', que significa 'tudo' ou 'todos' em latim, reflete a integração das unidades policiais para a preservação da ordem pública.

Estratégias de Ação

As ações incluem patrulhamento terrestre, aquático e aéreo, além de bloqueios de trânsito e fiscalizações rigorosas. A operação abrange também rodovias e áreas de mata, visando combater atividades ilícitas em locais de difícil acesso.

Uso de Tecnologia Avançada

Para aumentar a eficiência, a operação utiliza drones, aeronaves e câmeras integradas ao sistema 'Olho Vivo'. Ferramentas de georreferenciamento ajudam na atuação preventiva das forças de segurança, melhorando a resposta às necessidades da comunidade.