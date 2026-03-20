Lula Critica Conselho de Segurança da ONU e Destaca Despesas Militares na Guerra do Irã

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva expressou críticas aos países integrantes do Conselho de Segurança da ONU na última quinta-feira (19), destacando sua preocupação com a guerra no Irã. Em um discurso proferido no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, Lula enfatizou sua expectativa de que os membros permanentes do conselho, incluindo Estados Unidos, China, Rússia, Reino Unido e França, promovam a paz mundial, em vez de se envolverem em conflitos.

Despesas Militares e Impacto em Populações Vulneráveis

Lula destacou a disparidade entre os gastos militares e o investimento em áreas sociais essenciais. Segundo o presidente, em 2022, foram gastos 2,7 trilhões de dólares em armamentos, enquanto o montante destinado à alimentação, educação e auxílio a refugiados, vítimas de guerras, foi significativamente menor. Ele questionou quem realmente paga o preço das guerras, afirmando que são as populações mais pobres que sofrem as maiores consequências.

Candidatura e Apoio Político

Durante seu discurso, Lula também anunciou sua intenção de concorrer à presidência da República em 2026, com Fernando Haddad como candidato ao governo de São Paulo. Ele manifestou o desejo de contar novamente com o vice-presidente Geraldo Alckmin em sua chapa, desempenhando a mesma função.

Banco Master e Gestão Anterior

Lula abordou ainda as irregularidades envolvendo o Banco Master, atribuindo a responsabilidade pelo caso à gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro e do ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos. Segundo ele, o reconhecimento do banco ocorreu em setembro de 2019, durante a gestão de Campos, após a recusa inicial de Ilan Goldfajn no início do mesmo ano. Lula afirmou que a apuração das irregularidades, que representam um golpe de 50 bilhões de reais, será rigorosa.