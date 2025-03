Polícia Militar prende dois homens e recupera objetos furtados em operação na BR 369

No dia 03 de março de 2025, por volta das 13h45, uma operação policial coordenada pelo Comando ROTAM, com apoio das Análises de Ligação e Inteligência (A.L.I.) do 5° e 30° Batalhão da Polícia Militar do Paraná (PMPR), resultou na prisão de dois homens e na recuperação de objetos furtados na região da BR 369, entre os municípios de Rolândia e Cambé.

A ação foi desencadeada após informações obtidas por meio de grupos de aplicativos, corroboradas pelas equipes de inteligência dos batalhões envolvidos. Os suspeitos, que já tinham histórico de crimes na área do 5° BPM, estariam utilizando um veículo Peugeot 206, de cor prata e placas iniciais APH, para cometer roubos e furtos em diversas localidades.

Durante patrulhamento e vigilância nas margens da BR 369, a equipe do Comando ROTAM avistou o veículo com as características descritas, de placa APH7938, e procedeu com a abordagem. Dois homens adultos desembarcaram do carro e foram revistados, mas nada ilícito foi encontrado com eles. No entanto, durante a busca veicular, foram localizados objetos como televisores, um notebook e um fogão cooktop. Questionados sobre a procedência dos itens, os abordados não souberam fornecer explicações.

Com o apoio de policiais militares da região de Rolândia, foi possível identificar duas residências onde os suspeitos cometeram crimes. Em uma delas, houve dano à propriedade, e na outra, os indivíduos consumaram o furto qualificado, subtraindo o fogão cooktop, que foi posteriormente identificado pela vítima.

Diante dos fatos, os suspeitos, os objetos recuperados e o veículo utilizado foram encaminhados à Central Regional de Flagrantes e apresentados à autoridade policial. A vítima proprietária do fogão também compareceu à delegacia para prestar depoimento.

Resultados da Operação:

Dois homens presos;

2 televisores recuperados;

1 notebook recuperado;

1 fogão cooktop recuperado;

1 veículo apreendido;

1 chave de fenda utilizada para arrombamentos apreendida.

A operação reforça a atuação integrada das forças de segurança pública no combate à criminalidade, garantindo a recuperação de bens e a responsabilização dos envolvidos em crimes patrimoniais.