Colisão frontal na PR-323, próximo a Sertanópolis, deixa dois mortos e sete feridos

Um grave acidente envolvendo dois veículos resultou em duas mortes e sete feridos na PR-323, no km 41+600, próximo a Sertanópolis, no norte do Paraná. O sinistro ocorreu no dia 2 de março de 2025, por volta das 11h30, e mobilizou equipes de resgate e policiais militares do 2° Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv).

De acordo com informações preliminares, o acidente foi uma colisão frontal entre um Citroen C4, com placas de Londrina, e uma Fiat Toro, com placas de São Paulo. O Citroen trafegava no sentido Londrina/Sertanópolis, enquanto a Fiat Toro seguia no sentido contrário.

Vítimas e encaminhamentos

No veículo Citroen C4, estavam cinco ocupantes. O condutor, V.A.B.S., de 35 anos, sofreu ferimentos e foi encaminhado à Santa Casa de Londrina. Entre os passageiros, C.A.S., de 68 anos, e K.T., de 31 anos, não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Já S.B.S., de 70 anos, e A.T.B., de 6 anos, foram levadas ao hospital de Sertanópolis com ferimentos.

No Fiat Toro, a condutora V.L.S.G., de 62 anos, e os passageiros J.Q.G., de 51 anos, A.M.G., de 8 anos, e V.M.G., de 8 anos, também ficaram feridos e foram encaminhados ao hospital de Sertanópolis. O veículo foi recolhido ao pátio do DER, pois não havia familiares para liberá-lo.

Investigação em andamento

A Polícia Rodoviária informou que não foi possível realizar o teste do etilômetro nos condutores devido ao estado de saúde das vítimas. As causas do acidente ainda estão sob investigação.

O trecho da PR-323 onde ocorreu o sinistro, próximo a Sertanópolis, é conhecido por seu fluxo intenso de veículos, e acidentes graves não são incomuns. Autoridades reforçam a importância de cuidados como respeito aos limites de velocidade e atenção às condições da via.

O caso serve como alerta para a necessidade de medidas preventivas e campanhas de conscientização sobre segurança no trânsito, visando reduzir ocorrências como essa.