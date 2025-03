Acidente na PR-445 em Cambé deixa motociclista morto e envolve três veículos

Um acidente grave na manhã de domingo (02/03) na PR-445, próximo ao trevo de acesso à BR-369, em Cambé, resultou na morte de um motociclista e envolveu três veículos. A vítima foi identificada como Lucas Gabriel Alves Ferreira Clemente, de 39 anos, que pilotava uma motocicleta no momento da colisão.

Segundo informações preliminares, o acidente ocorreu quando um motorista, ao tentar entrar em um motel, passou da entrada e realizou uma manobra na contramão. Lucas Gabriel colidiu na traseira do veículo e foi ejetado da moto, ficando sobre a pista. Durante a tentativa de sinalização do local, outros dois carros atingiram a vítima e se envolveram no acidente.

O sargento Lucas, do Corpo de Bombeiros, relatou que a vítima sofreu politraumatismos, fratura craniana e perda significativa de sangue, falecendo no local. Três outras pessoas, ocupantes de um dos veículos, foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas à Santa Casa de Cambé, mas sem risco de vida.

O trecho da PR-445 onde ocorreu o acidente é conhecido pela alta velocidade dos veículos e pela presença de curvas, o que exige maior atenção dos motoristas. O sargento Lucas reforçou a importância de sinalizar adequadamente a via em caso de paradas emergenciais, utilizando luzes de alerta e mantendo distância segura dos demais veículos.

O acidente ocorreu no início do feriado de Carnaval, período em que o fluxo de veículos aumenta consideravelmente. Autoridades alertam para a necessidade de prudência e respeito às normas de trânsito, especialmente em vias de alta velocidade, para evitar tragédias como essa.

A Polícia Rodoviária e o Corpo de Bombeiros continuam investigando as circunstâncias exatas do acidente. A comunidade de Cambé lamenta a perda de Lucas Gabriel e reforça a importância da conscientização para um trânsito mais seguro.