PMPR prende homem com mandados de prisão em aberto durante patrulhamento em Cambé

No dia 1º de março de 2025, por volta das 18h43, uma equipe da ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Móvel) da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar do Paraná (11ª CIPM) realizou uma abordagem que resultou na prisão de um homem com três mandados de prisão em aberto. A ação ocorreu na Rua Zacarias de Góes Vasconcelos, no Jardim Silvino, em Cambé.

Durante patrulhamento de rotina, os policiais avistaram dois indivíduos em uma motocicleta que, ao notarem a presença da viatura, demonstraram nervosismo e tentaram fazer uma manobra de retorno. A equipe, composta pelo Cabo Mandelli e pelos Soldados Moraes e R. Fernandes, decidiu abordar os suspeitos.

Inicialmente, nada de ilícito foi encontrado com os indivíduos. No entanto, ao consultar o nome de um deles, os policiais identificaram que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) apresentada pertencia a uma pessoa já falecida. Questionado novamente, o indivíduo admitiu ter fornecido o nome de seu irmão falecido. Após a verificação correta de sua identidade, foi constatado que ele era Fernando Félix Pereira, com três mandados de prisão em aberto.

O outro indivíduo, que não possuía passagens pela polícia e estava devidamente habilitado, foi liberado no local. Fernando Félix Pereira foi preso e encaminhado para a delegacia.

A ação reforça o compromisso da Polícia Militar do Paraná (PMPR) com a segurança pública e o combate à criminalidade na região.