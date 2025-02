Operação conjunta apreende arma, drogas e celular em Cambé

Em uma ação conjunta entre a 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (11ª CIPM) e a Delegacia da Polícia Civil de Cambé, foi cumprido um mandado de busca e apreensão na última quarta-feira. A operação resultou na apreensão de uma arma de fogo, substância análoga à maconha e um aparelho celular.

De acordo com informações levantadas pela Agência Local de Inteligência (ALI) da 11ª CIPM e pela Delegacia de Cambé, havia indícios de que uma residência na região estava sendo utilizada para o armazenamento de drogas e uma arma de fogo. Com base nesses dados, as equipes da Ronda Preventiva Apoiada (RPA) e da ALI da 11ª CIPM, juntamente com Agentes de Polícia Judiciária (APJs) da Delegacia de Cambé, executaram o mandado.

Durante a operação, foi encontrada uma pistola e um carregador municiado na posse de L. M. S., de 28 anos. Além disso, os policiais apreenderam uma quantidade de substância análoga à maconha e um aparelho celular. O indivíduo foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia, onde os procedimentos legais foram realizados.

Resultados da Operação:

1 arma de fogo apreendida;

1 carregador municiado apreendido;

1 aparelho celular apreendido;

Quantidade de substância análoga à maconha apreendida;

1 indivíduo preso.

A operação reforça o trabalho integrado entre a Polícia Militar e a Polícia Civil no combate ao crime organizado e na apreensão de materiais ilícitos. As investigações continuam para apurar possíveis conexões do indivíduo com outros crimes na região.