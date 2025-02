Empresas cambeenses preparam ações especiais para o Mês da Mulher

E março vem chegando! Conhecido como o “mês das mulheres”, por abrigar o Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia oito de março, esse período é de intenso movimento no comércio e nas empresas, já que a presença das mulheres no mundo corporativo e comercial é crescente. Um exemplo, é a Ótica Modelo, que está na cidade há 24 anos e é gerida por uma mulher, Cacilda Assolini. “Grande parte de meus clientes são mulheres. Estamos sempre atentas à saúde, com isso, as mulheres não hesitam em cuidar dos óculos de sol e de grau. E são elas, em maioria, quem buscam por óculos de qualidade para seus maridos e filhos”.

Com isso, empresas preparam programações especiais durante o período e na ótica Modelo não será diferente. “Preparamos uma gama de ações que visam informar e homenagear as mulheres, no mês de março. Durante este período, você conhecerá histórias inspiradoras de empreendedoras locais e, ainda, terão acesso a um “mimo lindo” no dia 15 de março”.

De acordo com Cacilda e sua equipe, a Estrategista de Imagem e Colorista, Tayse Monteiro estará na Ótica Modelo no próximo dia 15, para ajudar clientes que querem achar óculos da cor e formato ideal. “Há tempos clientes e seguidoras de nossa página pedem a ajuda de uma profissional de imagem para ajudar e Tayse é ótima”.

“Vamos falar muito sobre a intenção da imagem de cada um. Os óculos podem moldar o rosto. O nosso rosto é a parte do corpo que atrai primeiramente os olhares, então o rosto é muito importante. Os óculos podem ser aliados ou podem até atrapalhar nossa imagem e mensagem. Precisamos saber qual mensagem queremos passar e escolher armações que verdadeiramente estejam alinhadas com tal intenção e que ainda colaborem , de verdade, para nossa beleza”.

Então, pessoal, fiquem atentos às ações da Ótica Modelo com os depoimentos de mulheres inspiradoras e também com a presença da Estrategista de Imagem, Tayse Monteiro na ÓTICA!

