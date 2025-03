Grave acidente na PR-445 deixa uma vítima fatal e quatro feridos em Cambé

Um grave acidente na PR-445, entre o distrito da Warta e o município de Bela Vista do Paraíso, resultou em uma vítima fatal e quatro feridos na madrugada desta terça-feira, 4 de março de 2025. O capotamento ocorreu por volta das 23h00, no KM 101 mais 500 metros da rodovia, sentido Bela Vista do Paraíso.

De acordo com informações preliminares, uma caminhonete GM/S10, com placas de Rondonópolis (MT), capotou após o condutor perder o controle do veículo em uma curva aberta. No carro, estava uma família de cinco pessoas, que seguia de Campo Grande (MS) para Londrina (PR). Entre os ocupantes, havia itens que sugeriam uma viagem à praia.

A jovem L.M.A., de 18 anos, morreu no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Londrina. A mãe, V.A.M.A., de 39 anos, ficou presa nas ferragens e precisou ser resgatada pelos bombeiros. Ela foi levada ao Hospital Zona Norte de Londrina. O pai, A.S.A., de 41 anos, e os dois filhos menores, Alex Sandro Alberto Moreno Filho, de 16 anos, e L.M.A., de 2 anos, também foram socorridos com ferimentos e encaminhados para hospitais da região.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Cambé e Londrina, Defesa Civil de Bela Vista do Paraíso, SIATE, SAMU, Polícia Civil e IML estiveram no local para prestar socorro e realizar os procedimentos necessários. A via foi liberada após a remoção do veículo por um guincho.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil e da perícia técnica para apurar as causas exatas do acidente.