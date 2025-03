Polícia Federal desmantela organização criminosa envolvida no tráfico de drogas pelo ar no Paraná

Na manhã desta quinta-feira (6), a Polícia Federal de Londrina/PR deu um importante passo no combate ao tráfico internacional de drogas ao deflagrar a Operação HAT TRICK. A ação teve como alvo membros de uma organização criminosa que utilizava helicópteros para transportar drogas para o território nacional. A operação resultou na execução de seis mandados de busca e apreensão e cinco mandados de prisão, sendo duas preventivas e três temporárias, todos cumpridos no estado do Paraná.

A Operação HAT TRICK começou em maio de 2024 e, já no mês seguinte, as investigações levaram a uma apreensão significativa: 243 kg de cocaína foram encontrados em um helicóptero de modelo PP-MJR na cidade de Jaguapitã/PR. O piloto da aeronave, que já havia sido preso em outras duas ocasiões por crimes semelhantes, foi detido durante a ação. O nome da operação, HAT TRICK, faz referência justamente à terceira prisão do mesmo piloto envolvido no transporte de drogas.

Os investigados agora enfrentam acusações graves, incluindo tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico e participação em organização criminosa. A Polícia Federal segue trabalhando para desvendar todas as conexões da organização e impedir que mais drogas entrem no país por meio do modal aéreo.