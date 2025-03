Reunião na Prefeitura de Cambé discute soluções para falta de água na cidade

Na tarde desta sexta-feira, a Prefeitura de Cambé sediou uma reunião com diretores da Sanepar, prefeito Conrado Scheller, dez vereadores e os deputados estaduais Tercília Turini e Cobra Repórter. O objetivo foi discutir a falta de água que afeta a cidade, especialmente devido à onda de calor que atinge a região norte do Paraná.

Gil Gameiro, diretor da Sanepar, explicou que a empresa está finalizando obras que devem resolver definitivamente o problema de abastecimento até abril. No entanto, enquanto as obras não são concluídas, a Sanepar tem realizado manobras compensatórias para equilibrar o sistema. Inicialmente, essas manobras foram feitas no período noturno, mas, devido ao consumo excessivo da população, serão retomadas durante o dia.

Gameiro destacou a importância da economia de água por parte dos moradores. Ele recomendou evitar desperdícios, como fechar torneiras ao escovar os dentes, reduzir o tempo de banho e evitar lavar calçadas e carros com mangueiras. Segundo ele, essas medidas podem reduzir o consumo em até 40%, aliviando o sistema e beneficiando o meio ambiente.

O prefeito Conrado Scheller ressaltou a união de esforços entre a Sanepar, vereadores, deputados e a Associação Comercial para resolver a crise. Ele afirmou que a Sanepar apresentou planos para antecipar a conclusão das obras, o que deve trazer alívio à população. Scheller também destacou a complexidade da infraestrutura de abastecimento, que envolve estações de tratamento e tubulações, e a importância do diálogo para encontrar soluções.

O deputado Cobra Repórter classificou a situação como “quase grave” e prometeu lutar para resolver o problema. Ele afirmou que já entrou em contato com o presidente da Sanepar e com o governador Ratinho Júnior, que se comprometeram a agilizar as soluções.

Enquanto as obras não são concluídas, a Sanepar alerta que a falta de água pode persistir, especialmente com as altas temperaturas. A expectativa é que uma frente fria prevista para os próximos dias amenize o problema temporariamente. A conclusão das obras em abril promete normalizar o abastecimento em Cambé, mas a colaboração da população no uso consciente da água é essencial até lá.

Conclusão: A reunião trouxe previsibilidade e esperança para a população de Cambé, que aguarda a conclusão das obras da Sanepar. Enquanto isso, a economia de água por parte dos moradores é fundamental para minimizar os impactos da crise.