Inscrições Abertas para Instrutor Bolsista no Cursinho Pré-Vestibular da UEL

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) está com inscrições abertas para Instrutores Bolsistas no Curso Especial Pré-Vestibular (CEPV). Os interessados têm até o dia 10 de abril para se inscreverem através do formulário disponível no Instagram do CEPV (@cepvuel) ou no site oficial.

Quem pode se inscrever?

Podem participar da seleção alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação da UEL, com exceção daqueles que estão no último ano ou que estão em cursos de pós-graduação. Esta é uma oportunidade para adquirir experiência acadêmica e pedagógica, integrando um ambiente colaborativo.

Detalhes da Bolsa

O valor da bolsa é de 800 reais mensais, com uma carga horária semanal de 30 horas. Essa carga inclui lecionar, permanência, reuniões mensais aos sábados, entre outras atividades coordenadas pela instituição.

Áreas Disponíveis e Processo Seletivo

As vagas para cadastro reserva abrangem áreas como Artes, Biologia, Espanhol, Filosofia, Física, Geografia, Gramática, História, Inglês, Literatura, Matemática, Química, Redação e Sociologia. O processo seletivo é composto por três etapas: prova teórica, prova didática e entrevista com análise de currículo.

O resultado final será divulgado em 26 de junho, conforme o Edital PROEX nº 074/2026, disponível para consulta no site da UEL.