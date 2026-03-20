Paraná Lança Primeiro AME Universitário do Brasil em Ponta Grossa

O estado do Paraná inaugurou o primeiro Ambulatório Médico de Especialidades (AME) universitário do Brasil, localizado no câmpus da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). A nova unidade visa ampliar o acesso a consultas especializadas e exames pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Investimento e Capacidade de Atendimento

Com um investimento de R$ 15,5 milhões, o AME universitário de Ponta Grossa está preparado para realizar mais de 10 mil atendimentos mensais. Este projeto representa um avanço significativo na oferta de serviços de saúde na região, beneficiando milhares de cidadãos.

Parceria e Educação

A parceria entre o governo estadual e a UEPG não apenas melhora o atendimento médico, mas também proporciona um ambiente de aprendizado para estudantes da área de saúde, integrando ensino e prática clínica.