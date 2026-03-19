Flamengo vence Remo por 3 a 0 e entra no G4 do Brasileirão

Em uma noite inspirada no Maracanã, o Flamengo derrotou o Remo por 3 a 0, em partida válida pela Série A do Campeonato Brasileiro. Com este resultado, o Rubro-Negro alcançou a sua quarta vitória consecutiva, somando agora 13 pontos e assumindo a quarta colocação na tabela. O Remo, por sua vez, continua na última posição, com apenas três pontos.

Desenvolvimento da Partida

O time carioca, sob o comando do técnico Leonardo Jardim, começou a partida com intensidade. Logo aos 19 minutos, Arrascaeta cobrou um escanteio preciso, que foi cabeceado ao gol pelo zagueiro Léo Ortiz, abrindo o placar para o Flamengo.

Segundo Tempo Decisivo

No início do segundo tempo, aos dois minutos, Samuel Lino protagonizou uma bela jogada coletiva com Pedro e Luiz Araújo, finalizando com precisão para marcar o segundo gol. Pouco depois, Luiz Araújo recebeu a bola dentro da área e, com tranquilidade, marcou o terceiro, fechando o placar em 3 a 0.

Próximos Desafios

Com a vitória, o Flamengo se prepara para os próximos confrontos, buscando manter o bom momento e consolidar sua posição entre os primeiros do campeonato. O Remo, por outro lado, enfrenta o desafio de sair da zona de rebaixamento e buscar recuperação na competição.