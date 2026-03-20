Polícia Militar Prende Suspeitos de Furtos a Veículos em Londrina

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) realizou a prisão de dois homens, de 22 e 29 anos, suspeitos de envolvimento em furtos a veículos. A ação ocorreu na manhã de quinta-feira (19), na região da Avenida Maringá, no bairro Quebec, em Londrina. Com eles, foi apreendido um dispositivo eletrônico conhecido como 'chapolim', utilizado para impedir o travamento de automóveis.

Investigação e Prisão

A operação teve início após informações apontarem que um veículo VW/Gol prata estava sendo utilizado em atividades ilícitas de furto. Durante o trabalho investigativo, a equipe policial conseguiu localizar e abordar o carro, que tinha dois ocupantes.

Evidências Encontradas

Na busca dentro do veículo, foram descobertas ferramentas de arrombamento, além do dispositivo eletrônico. Imagens de câmeras de segurança confirmaram que os detidos, usando as mesmas roupas, eram os responsáveis por um furto realizado minutos antes na região do Zerão.

Conexões com Outros Crimes

Os suspeitos também foram vinculados a outro furto que ocorreu no dia 14 de março, na rua Quintino Bocaiúva. Um dos itens roubados foi recuperado e identificado pela vítima. Durante a operação, foram encontradas pequenas quantidades de haxixe, configurando posse de droga para consumo pessoal.

Materiais Apreendidos

Na ação, foram apreendidos um veículo VW/Gol, um bloqueador de sinal, um fone de ouvido, duas chaves de fenda, três bonés, um aparelho celular e a substância entorpecente. Os suspeitos foram levados à Central de Flagrantes de Londrina para os procedimentos legais.