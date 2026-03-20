Calor e Chuva Isolada Marcam Início do Outono no Paraná

O primeiro fim de semana do outono no Paraná será marcado por temperaturas elevadas e chuvas isoladas, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Impacto da Frente Fria

Uma frente fria está prevista para impactar o clima no domingo, dia 22, aumentando o volume de chuvas em algumas regiões do estado. Essa mudança climática pode trazer alívio temporário ao calor típico de início de outono.

Preparação para o Clima

Os paranaenses devem se preparar para variações climáticas durante o fim de semana, com a possibilidade de chuvas localizadas e temperaturas altas. É aconselhável monitorar as atualizações climáticas emitidas pelo Simepar para se ajustar às condições do tempo.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br