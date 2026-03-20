Investimentos no Paraná Batem Recorde no 1º Bimestre

Os investimentos no Paraná cresceram significativamente no primeiro bimestre deste ano, atingindo um novo recorde. Este aumento é um marco importante para a economia local e reflete um compromisso contínuo com o desenvolvimento da região.

Foco nos Convênios com Municípios

A maior parte desse valor recorde, que totalizou R$ 487 milhões, foi destinada a convênios com municípios. Esses contratos visam a execução de obras e ações que têm um impacto direto na vida dos paranaenses, melhorando infraestrutura e serviços.

Impacto na Vida dos Paranaenses

Os investimentos realizados são fundamentais para o desenvolvimento econômico e social do estado, promovendo melhorias em áreas essenciais como saúde, educação e transporte.