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Estado Adquire Scanners Corporais para Centros de Socioeducação

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
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Ari Dias/AEN

O governo estadual realizou a compra de 15 scanners corporais destinados aos Centros de Socioeducação. Estes equipamentos utilizam tecnologia de raio-x, possibilitando revistas sem contato físico.

Tecnologia de Ponta na Segurança

Os scanners são projetados para detectar objetos proibidos, como celulares, drogas e armas, que possam estar escondidos no corpo ou nas roupas dos visitantes e internos.

Impacto nos Centros de Socioeducação

A introdução desses dispositivos visa aumentar a segurança e eficiência nas revistas, reduzindo a necessidade de abordagens físicas e melhorando o controle sobre itens não autorizados.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

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