Três pessoas são presas por tráfico de drogas no Jardim Tupi, em Cambé

CAMBÉ — Na manhã desta quinta-feira, 17 de julho de 2025, por volta das 11h30, uma operação da equipe RPA L2115 da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar do Paraná (11ª CIPM), pertencente ao 2º Comando Regional da Polícia Militar (2º CRPM), resultou na prisão de três pessoas por envolvimento com o tráfico de drogas no Jardim Tupi, em Cambé.

Durante patrulhamento pela Rua Curitiba, em uma região já conhecida pelas frequentes denúncias de tráfico diuturno, os policiais observaram a movimentação de indivíduos em uma viela. Ao notarem a aproximação da guarnição, dois deles se sentaram rapidamente no chão e tentaram disfarçar sua conduta dobrando um colchonete, atitude que chamou a atenção dos agentes.

Após abordagem, as mulheres identificadas como Sra. K. e Sra. B. foram revistadas, e inicialmente, nada de ilícito foi encontrado com elas. No entanto, durante a inspeção do colchonete que estava sendo manipulado, os policiais localizaram nove porções de substância análoga ao crack e uma quantia de R$ 46,40 em dinheiro trocado escondida sob o item.

Questionadas sobre os materiais apreendidos, a Sra. B. declarou ser proprietária apenas do colchonete, enquanto a Sra. K. assumiu a posse do dinheiro. Também foi abordado no local o Sr. L. I. S., namorado da Sra. K., com quem foi encontrada a quantia de R$ 110,00. Ele alegou que o dinheiro seria proveniente de um serviço prestado, porém demonstrou nervosismo excessivo com o encaminhamento da companheira, insistindo repetidas vezes que ela não teria envolvimento com os entorpecentes.

Diante das circunstâncias e evidências, os três foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Cambé, onde o caso foi apresentado ao delegado de plantão para as devidas providências. O dinheiro e as drogas foram apreendidos.

A ação integra os esforços da Polícia Militar do Paraná no combate ao tráfico de drogas e na promoção da segurança nas comunidades locais.

Polícia Militar do Paraná

“Nós fazemos a diferença.”