Justiça Argentina Suspende Parte da Reforma Trabalhista de Milei

A Justiça da Argentina decidiu suspender provisoriamente partes significativas da reforma trabalhista proposta pelo governo de Javier Milei. Essa decisão afeta 82 artigos da legislação aprovada pelo Senado em fevereiro, em meio a protestos e intensos debates políticos.

Principais Alterações na Reforma

Entre os trechos suspensos estão a possibilidade de ampliação da jornada de trabalho para até 12 horas diárias sem pagamento de horas extras e a redução e parcelamento das indenizações por demissão. Além disso, foram barradas restrições ao direito de greve e medidas que dificultavam o reconhecimento de vínculo empregatício.

Reações e Consequências

A decisão foi resultado de um pedido da principal central sindical da Argentina. O juiz responsável pela suspensão argumentou que a aplicação imediata das mudanças poderia ocasionar danos irreparáveis aos trabalhadores, caso a lei seja julgada inconstitucional no futuro.

Possível Recurso do Governo

A suspensão é temporária e o governo de Javier Milei ainda pode recorrer da decisão. O impasse mantém a tensão entre a administração, que busca flexibilizar as normas trabalhistas, e os sindicatos, que temem a perda de direitos adquiridos.