Prefeitura de Cambé Implementa Protocolo para Crises de Saúde Mental nas Escolas

A Prefeitura de Cambé deu um passo significativo na área de saúde mental ao lançar uma cartilha com protocolo para o atendimento de alunos em crise no ambiente escolar. Esta iniciativa visa padronizar o atendimento e garantir que as escolas estejam preparadas para lidar com sinais de crise em saúde mental, fortalecendo a rede de apoio no município.

Semana de Conscientização sobre o TEA

O lançamento da cartilha faz parte da IV Semana de Conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), promovida pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura. A semana inclui atividades para aumentar a conscientização e incentivar a reflexão sobre o TEA nas salas de aula.

Protocolo de Atendimento

O protocolo fornece diretrizes claras para o manejo de crises de saúde mental em escolas. Ele foi desenvolvido com base em discussões de eventos anteriores, incluindo o III Fórum sobre Educação Inclusiva, realizado em 2025. A colaboração entre diversas secretarias municipais e o Ministério Público do Paraná foi essencial para a criação deste documento.

Apoio Legal e Intersetorialidade

A cartilha segue princípios legais importantes, como o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição Federal, que asseguram o direito à educação de qualidade e a promoção da saúde. A intersetorialidade das políticas públicas fortalece a proteção e consolida as escolas como espaços inclusivos.

Comitê Intersetorial Permanente

Para garantir a eficácia do protocolo, Cambé criou o Comitê Intersetorial Permanente de Saúde Mental Escolar. Este comitê monitora a implementação do protocolo, articula informações entre setores e propõe atualizações e formações contínuas para os profissionais envolvidos.

Declarações Oficiais

O prefeito Conrado Scheller destacou a importância desse protocolo para reduzir erros de abordagem e garantir um atendimento qualificado. A secretária de Educação e Cultura, Estela Camata, reforçou que a cartilha é um suporte para que os profissionais de educação atuem com segurança, proporcionando um ambiente seguro para todos.

Fonte: https://www.cambe.pr.gov.br