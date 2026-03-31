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Lula Confirma Alckmin como Vice e Se Despede de Ministros em Reunião

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 31 de março de 2026 12:11

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou, nesta terça-feira (31), a primeira reunião ministerial de 2026, na qual se despediu dos ministros que deixarão seus cargos para disputar as próximas eleições. Durante o encontro, Lula confirmou que Geraldo Alckmin será novamente candidato a vice-presidente da República.

Desafios na Política Atual

Lula destacou que a política se tornou um negócio e enfatizou a necessidade de convencer a população sobre a possibilidade de mudanças no cenário político com a eleição de bons candidatos. Segundo ele, muitos cargos possuem um alto custo, o que compromete a seriedade da política no Brasil.

Candidaturas e Desincompatibilização

Dos 37 ministros do governo, pelo menos 18 deixarão seus cargos para concorrer nas eleições de outubro. Entre eles, está Geraldo Alckmin, que também ocupa o cargo de ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Lula afirmou que não nomeará novos ministros e que as pastas serão ocupadas por membros da equipe atual.

Comentários do Presidente

Durante a reunião, Lula ressaltou a confiança na equipe existente e destacou a importância de manter a máquina governamental funcionando sem interrupções. Ele frisou que, com apenas nove meses restantes de mandato, não seria viável iniciar um novo ministério.

Redação Portal Cambé
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