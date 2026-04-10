Líder Supremo do Irã anuncia novas regras para o Estreito de Ormuz e alerta países do Golfo

O novo líder Supremo do Irã, aiatolá Seyyed Mojtaba Khamenei, declarou que o Estreito de Ormuz terá uma nova gestão e regras para passagem a partir de agora. Em pronunciamento transmitido pelas emissoras iranianas, ele ressaltou que o país não renunciará a seus direitos legítimos e que a coordenação com a chamada Frente da Resistência será fortalecida.

Mojtaba Khamenei também direcionou uma mensagem aos países do Golfo Pérsico, aconselhando-os a se afastarem das influências de Israel e dos Estados Unidos. Ele destacou a necessidade de os vizinhos do sul do Irã reconhecerem a situação atual e evitarem falsas promessas, além de aguardar uma resposta para demonstrar fraternidade e boa vontade.

O líder reforçou que o Irã exigirá indenizações pelos danos causados durante o conflito, incluindo o pagamento pelo sangue dos mártires e feridos. Ele também pediu que a população continue mobilizada nas ruas, ressaltando que essa presença é fundamental para a dignidade nacional, mesmo diante de negociações com o inimigo.

Durante o pronunciamento, Mojtaba Khamenei destacou a união crescente entre os diferentes segmentos da sociedade iraniana nos últimos 40 dias de guerra, enfatizando que os corações do povo se aproximaram sob a bandeira da pátria. Ele alertou para a influência negativa da propaganda inimiga nos meios de comunicação, recomendando cautela e ceticismo em relação às suas publicações.

O Estreito de Ormuz é uma passagem estratégica por onde circula cerca de 20% do petróleo e gás mundial. O fechamento temporário do local pelo Irã, em retaliação aos ataques dos EUA e Israel iniciados em 28 de fevereiro, provocou aumento nos preços globais de energia.

Após 40 dias de conflito, foi anunciado um cessar-fogo de duas semanas para negociações, embora os ataques israelenses ao Líbano continuem, o que levou o Irã a ameaçar romper o acordo.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br