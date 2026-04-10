Ministro Moraes determina prisão definitiva de sete réus da trama golpista do Núcleo 4

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ordenou nesta sexta-feira (10) a prisão definitiva de sete condenados do Núcleo 4 da trama golpista ocorrida durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão foi tomada após o trânsito em julgado do processo, encerrando a possibilidade de recursos.

O grupo foi condenado por promover ações de desinformação, disseminando notícias falsas sobre o processo eleitoral e realizando ataques virtuais contra instituições e autoridades em 2022.

O mandado de prisão foi encaminhado ao Exército, que efetuou a detenção do major da reserva Ângelo Martins Denicoli, do subtenente Giancarlo Gomes Rodrigues e do tenente-coronel Guilherme Marques de Almeida. O policial federal Marcelo Araújo Bormevet, que já estava preso preventivamente, passará a cumprir a pena definitiva.

Por outro lado, a execução da prisão de Carlos Cesar Moretzsohn Rocha, presidente do Instituto Voto Legal, não foi cumprida. Ele está foragido desde dezembro do ano passado, quando teve um mandado de prisão preventiva expedido contra si.

O coronel do Exército Reginaldo Vieira de Abreu também não foi preso, pois encontra-se nos Estados Unidos. Ainda não há informações sobre o cumprimento da prisão do major da reserva Ailton Gonçalves Moraes Barros.

Durante o julgamento realizado em outubro do ano passado, a defesa dos réus solicitou a absolvição, alegando que a acusação não descreveu atos criminosos cometidos pelos acusados.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br