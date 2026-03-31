Londrina Revitaliza História com Reabertura do Museu de Arte

A cidade de Londrina está prestes a vivenciar um marco importante em sua história com a reabertura do Museu de Arte, agendada para amanhã, dia 1º de abril, às 19h. Após quase sete anos de portas fechadas, o prédio, que é um dos mais significativos da cidade, volta a abrir suas portas para a população, preservando a memória local.

História e Patrimônio

Inaugurada em 1952, a antiga Estação Rodoviária de Londrina foi transformada em Museu de Arte e é reconhecida como o primeiro prédio público de arquitetura moderna do Paraná. Em 2021, o edifício foi tombado como Patrimônio Cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), destacando-se como um símbolo de arquitetura moderna.

Outros Patrimônios de Londrina

Além do Museu de Arte, Londrina abriga outros importantes patrimônios históricos, como a Praça Rocha Pombo, o Cine Teatro Ouro Verde, o Palacete da Família Garcia e o Museu Histórico, que está em processo de tombamento desde 2023.

A Importância da Preservação

Márcio Santos de Santana, professor e historiador da UEL, destaca que Londrina está em uma posição vantajosa em relação à preservação de seus patrimônios históricos devido ao seu tamanho e fluxo de capital. A Universidade Estadual de Londrina desempenha um papel crucial nesse processo, incentivando a pesquisa e o interesse pela preservação.

Engajamento da Comunidade

Santana ressalta que o verdadeiro valor dos patrimônios históricos está no interesse da população. Ele argumenta que, para que um prédio histórico mantenha sua relevância, é essencial que a comunidade se envolva, visitando e promovendo esses locais.

Reabertura do Museu

A reinauguração do Museu de Arte de Londrina não apenas celebra a história da cidade, mas também busca reintegrar esse importante espaço na vida dos londrinenses, revitalizando seu papel como um símbolo vivo da cultura e memória local.

Fonte: https://operobal.uel.br