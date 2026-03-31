Embarcação com Cigarros Contrabandeados é Apreendida em Santa Terezinha de Itaipu

Na madrugada desta terça-feira, por volta das 00h30, a Polícia Militar do Paraná (PMPR), através do Batalhão de Polícia Militar de Fronteira (BPFRON), em conjunto com a Polícia Federal (PF), realizou uma operação de patrulhamento fluvial na região da Prainha, em Santa Terezinha de Itaipu.

Ação Conjunta e Resultado

Durante a operação, as autoridades interceptaram uma embarcação de aproximadamente oito metros de comprimento, equipada com motor de 150 HP, que estava atracando na margem brasileira com uma carga de cigarros contrabandeados do Paraguai. O piloto da embarcação não foi encontrado no local.

Carga Apreendida

No interior da embarcação, foram descobertas cerca de 120 caixas de cigarros, totalizando 6.000 pacotes do produto ilegal. A carga, juntamente com a embarcação e o motor, foi apreendida e encaminhada à Delegacia da Receita Federal em Foz do Iguaçu para os procedimentos legais.

Impacto Financeiro

O prejuízo estimado para o crime é de aproximadamente R$ 410.000,00, destacando a importância das operações contínuas para combater atividades ilícitas na região de fronteira.

Fonte: https://www.pmpr.pr.gov.br