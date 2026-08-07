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Horário de pico dos transportes é antecipado no Rio devido à ventania prevista

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 7 de agosto de 2026 14:30

Os serviços de trens urbanos, metrô e VLT do Rio de Janeiro anteciparam o horário de pico para as 13h desta sexta-feira (17) por conta da previsão de ventos fortes na cidade. A medida foi tomada após recomendações do governo estadual e da prefeitura para que instituições não essenciais liberem funcionários mais cedo, permitindo que a população retorne para casa antes do agravamento das condições climáticas.

A concessionária TrensRJ informou que o reforço na operação visa garantir maior agilidade e segurança aos passageiros diante de possíveis interferências causadas pelos ventos, como a queda de galhos e árvores próximas à rede ferroviária. A empresa mantém contato constante com as autoridades para monitorar a situação e poderá estender o funcionamento dos trens se necessário. Passageiros devem acompanhar os canais oficiais para atualizações e seguir as orientações das equipes nas estações.

O MetrôRio também antecipou o horário de pico para ampliar a oferta de trens e facilitar o deslocamento dos usuários, mantendo intervalos regulares nas linhas 1, 2 e 4. No centro da cidade, o VLT reforçou as equipes de atendimento e manutenção para agir rapidamente em caso de ocorrências relacionadas ao mau tempo.

Na Ponte Rio-Niterói, a Ecovias Ponte alertou motoristas sobre os riscos de ventania, recomendando redução de velocidade, aumento da distância entre veículos e atenção especial para condutores de caminhões, ônibus, vans e motociclistas. Equipes operacionais estão de prontidão 24 horas para monitorar o tráfego e prestar assistência. Informações em tempo real podem ser acompanhadas pelos canais oficiais da concessionária.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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