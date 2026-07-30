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Pesquisa Genial/Quaest revela cenário eleitoral no RS, GO e CE

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 30 de julho de 2026 17:10

O levantamento realizado pela Genial/Quaest apresenta um panorama atualizado sobre as intenções de voto para as eleições nos estados do Rio Grande do Sul, Goiás e Ceará. O estudo aponta as preferências do eleitorado, destacando os nomes mais citados para os cargos em disputa nestas regiões.

Segundo a pesquisa, os principais candidatos em cada estado aparecem com percentuais que indicam acirramento na disputa, especialmente nas capitais e principais cidades. O levantamento também mostra o grau de conhecimento dos eleitores sobre os postulantes, além de avaliar a rejeição e a aprovação dos nomes mais conhecidos.

Além dos números de intenção de voto, a pesquisa Genial/Quaest traz dados sobre a avaliação dos governos estaduais e federal, o que pode influenciar o comportamento do eleitorado nos próximos meses. Os resultados servem como termômetro para partidos e candidatos ajustarem suas estratégias até o período oficial de campanha.

A pesquisa foi realizada com metodologia reconhecida e ouviu eleitores dos três estados, respeitando critérios de representatividade e margem de erro estatística.

Fonte: quaest.com.br

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Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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