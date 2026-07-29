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PM recupera motocicleta furtada em Cambé

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Atualizado: 29 de julho de 2026 10:17

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Uma motocicleta com alerta de furto ou roubo foi recuperada pela Polícia Militar na tarde de terça-feira, 28 de julho de 2026, durante um patrulhamento pela Avenida Antônio Raminelli, em Cambé. O condutor do veículo foi abordado e encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos.

A ocorrência foi atendida por uma equipe da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar, vinculada ao 2º Comando Regional da PM. Segundo o relatório policial, a abordagem ocorreu por volta das 15h.

Motocicleta chamou a atenção durante patrulhamento

De acordo com a Polícia Militar, os agentes realizavam patrulhamento pela avenida quando visualizaram uma motocicleta com características semelhantes às de um veículo furtado anteriormente.

Os policiais fizeram uma consulta no sistema informatizado e constataram que a motocicleta possuía um alerta de furto ou roubo. Diante da confirmação, a equipe realizou a abordagem do condutor.

Durante a consulta aos dados pessoais, não foram encontradas pendências ou mandados judiciais contra o homem.

Condutor relatou negociação envolvendo um automóvel

Questionado sobre a procedência da motocicleta, o abordado afirmou aos policiais que teria feito uma negociação com uma mulher residente em Rolândia.

Conforme o relato registrado na ocorrência, ele teria entregado um automóvel avaliado em aproximadamente R$ 9 mil como parte da negociação envolvendo a motocicleta.

A versão apresentada pelo condutor deverá ser analisada pelas autoridades responsáveis pela investigação. Até a conclusão da apuração, não é possível afirmar se ele tinha conhecimento da origem ilícita do veículo.

Homem e motocicleta foram levados à delegacia

Após a constatação do alerta, a motocicleta foi apreendida. O condutor também foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Cambé, onde o caso ficou sob apreciação da autoridade policial.

Segundo o balanço divulgado pela Polícia Militar, a ocorrência resultou em:

Um homem encaminhado e preso;
Uma motocicleta apreendida e recuperada.

O caso foi registrado inicialmente como receptação, mas a definição das responsabilidades e das circunstâncias da negociação dependerá da investigação policial.

Recuperação ajuda a combater o comércio de veículos furtados

A identificação de veículos durante patrulhamentos e abordagens é uma das formas utilizadas pelas forças de segurança para combater furtos, roubos e a circulação de produtos de origem criminosa.

A orientação é que compradores consultem a situação do veículo, confiram o número do chassi e exijam a documentação antes de concluir qualquer negociação. Valores muito abaixo do mercado ou dificuldades para transferir a propriedade devem ser tratados como sinais de alerta.

Como denunciar

Em situações de emergência ou diante de crimes em andamento, a população pode acionar os órgãos de segurança pelos seguintes telefones:

🚓 Polícia Militar: 190
🚒 Corpo de Bombeiros: 193
🗣️ Disque-Denúncia: 181

Informações repassadas pelo telefone 181 podem contribuir com investigações e ações policiais. A identidade do denunciante é preservada.

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Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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