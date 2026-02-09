segunda-feira, fevereiro 9, 2026

Silvinei Vasques é Autorizado a Cursar Doutorado EAD na Prisão

Destaques
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, recebeu autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para cursar um doutorado em Direito Econômico e Empresarial na modalidade de ensino à distância (EAD). A decisão foi tomada nesta segunda-feira (9) e permite que Vasques continue seus estudos enquanto cumpre pena.

Condições da Prisão

Silvinei Vasques permanecerá detido no 19° Batalhão da Polícia Militar, situado no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, conhecido como Papudinha. A decisão de permitir seus estudos foi baseada em um pedido de sua defesa, após sua condenação a 24 anos e 6 meses de prisão pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal.

Histórico do Caso

A Procuradoria-Geral da República (PGR) acusou Vasques de obstruir o deslocamento de eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno das eleições de 2022, utilizando blitzes em rodovias do Nordeste. Após romper a tornozeleira eletrônica no final do ano passado e fugir para o Paraguai, ele foi capturado ao tentar embarcar para El Salvador com um passaporte falso.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

